Nel 1996 Vasco Rossi pubblicava "Sally", l'esibizione con Fiorella Mannoia a "Vota la Voce"

Il 5 settembre 1996 Vasco Rossi pubblicava "Sally", celebre brano contenuto nell'album "Nessun pericolo... per te". Una canzone profonda che, come raccontato più volte dallo stesso rocker di Zocca, nacque in pochissimo tempo mentre si trovava a bordo di una barca al termine di una serata di vacanza a Saint-Tropez.