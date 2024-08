Vanessa Incontrada canta il mambo a "Zelig" 2007

"Con Zelig ho capito che qualcosa intorno a me era cambiato - ha raccontato Vanessa Incontrada in un'intervista rilasciata a "Verissimo" nel 2022, dopo essere tornata proprio sul palco che l'ha consacrata - Su quel palcoscenico continuo a essere io e non c'è un copione". Proprio a "Zelig", nel corso degli anni, Vanessa Incontrada ha dato luogo a una serie di esibizioni tra canti, coreografie e gag insieme a Claudio Bisio, ma anche con i vari comici che hanno preso parte al programma. Il binomio Bisio-Incontrada contribuirà all'incredibile successo ottenuto dalla trasmissione proprio in quel periodo, con ascolti record e sempre in crescendo. L'incredibile feeling artistico con il suo compagno di conduzione (con cui ha presentato anche la notte dei Telegatti del 2007) ha fatto sì che Incontrada definisse Bisio il suo "marito mancato". La loro collaborazione sarà dettata da continui giochi di ruolo che sul palco li renderà protagonisti di una coppia inimitabile.