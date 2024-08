Auguri Valeria Graci, ecco il suo esordio a "Zelig Off" 2004 con Katia Follesa

Era il 2004 e il duo comico formato da Valeria Graci e Katia Follesa debuttava a "Zelig Off" presentando la prima gag delle compagne di banco impegnate a giocare a "nomi, cose e città". Da quel momento la loro carriera ha vissuto un'incredibile ascesa, prima confermandosi con le gag delle concorrenti di Miss Italia e poi con le corteggiatrici di Claudiano nella parodia di "Uomini e Donne". Dopo diverse partecipazioni in vari programmi televisivi e una tournée teatrale, Katia e Valeria intraprendono due carriere differenti, annunciando però una reunion nel luglio 2024 per un nuovo progetto. In attesa di rivederle di nuovo insieme e nel giorno del 44esimo compleanno di Valeria Graci, riviviamo dunque l'esordio del duo a "Zelig Off".