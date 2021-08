Valentino Rossi si ritira, già nel 2000 Bonolis lo elogiava: "Non hai categoria"

Valentino Rossi ha detto basta. Il campione di motociclismo, nato a Urbino il 16 febbraio 1979, ha annunciato il ritiro in una conferenza stampa al Red Bull Ring. A 42 anni compiuti, il "Dottore" dice addio alle moto dopo essere diventato uno degli sportivi più famosi e amati del nostro Paese e tra i piloti più titolati di sempre.



La decisione, che nelle ultime settimane si era fatta sempre più realistica, è stata annunciata dal campione di Tavullia che ha voluto ringraziare i tanti tifosi e ha annunciato l'intenzione di poter continuare a correre, in futuro, con le macchine.

Per celebrare la sua straordinaria carriera, lo rivediamo giovanissimo sul palco dei Telegatti nel 2000. In quell'occasione, Rossi era stato chiamato a premiare Giorgio Panariello come personaggio maschile dell'anno, e il conduttore dell'evento Paolo Bonolis lo esaltava già: "Hai già vinto ovunque, non hai più categorie".