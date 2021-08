Valentino Rossi dice addio alla MotoGP: riviviamo l'incontro con Pio e Amedeo

Dopo 26 lunghi anni fatti di vittorie, imprese e momenti che hanno rivoluzionato per sempre il mondo del Motomondiale, Valentino Rossi ha annunciato il ritiro a fine stagione dal mondo delle due ruote.

Come raccontato in una conferenza stampa straordinaria al Red Bull Ring, sede della prima delle due tappe austriache, la sua carriera potrebbe proseguire alle guida delle auto, altra sua grande passione: "Mi sento un pilota e penso lo resterò per tutta la vita. Adoro correre con le macchine e penso che farò questo dall'anno prossimo, ma dobbiamo ancora definire questa decisione".

E mentre negli occhi dei fan di tutto il mondo si rincorrono le immagini dei suoi successi, riproponiamo l'irriverente incontro che lo vide coinvolto accanto a Pio e Amedeo, durante la prima stagione di "Emigratis". Con il duo comico pugliese, Rossi si era improvvisato "meccanico", mettendo a disposizione dei suoi ospiti il suo quartier generale di Tavullia.