Una giovane Eleonora Giorgi a "Grand Hotel" 1985

Sex-symbol

Eleonora Giorgi

protagonista

Storia di una monaca di clausura

indimenticabile,è un'iconaper eccellenza della televisione e del cinema italiano degli anni Settanta. Non solo attrice, ma anche cantante, Giorgi debutta comenel 1973 in "", diretta da Domenico Paolella.

Leggi Anche Ricordate Popstar? Ecco come Daniele Bossari presentava il programma nel 2001

Inizia a ricoprire

ruoli drammatici

commedia

Renato Pozzetto

Carlo Verdone

David di Donatello

Borotalco

(per esempio, nei film "L'Agnese va a morire" di Giuliano Montaldo e "Cuore di cane" di Alberto Lattuada), quindi si dedica alla, spesso in coppia con importanti interpreti della commedia all'italiana degli anni Ottanta. In particolare, Johnny Dorelli, Adriano Celentano e, con cui ottiene ilgrazie alla sua performance in "". Le sue apparizioni in tv sono andate aumentando con gli anni: in questo video la rivediamo a "Grand Hotel" con Franco e Ciccio che, dopo il successo del film "Mia moglie è una strega", ironizzavano proprio sul suo personaggio nel film con Renato Pozzetto.