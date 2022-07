Ricordate Popstar? Ecco come Daniele Bossari presentava il programma nel 2001

"Trovare cinque ragazze di talento e fare in modo che diventino una girl band di successo, questa è la missione che Italia1 mi ha affidato, è in realtà un esperimento del tutto innovativo per l'Italia, offrire una chance incredibile a migliaia di ragazze per mettersi in mostra e magari coronare il sogno di una vita, diventare pop star". Con queste parole nel 2001

Daniele Bossari

"Popstar"

presentava il programma

"Ma quali sono le caratteristiche che ricerchiamo in queste ragazze? Determinazione e spregiudicatezza, freschezza, la capacità di saper ballare insieme, ma soprattutto il fatto di essere italiane", spiegava il presentatore. Il programma

"Popstar"

Italia1

è andato in onda in oltre 50 paesi e in Italia sono state prodotte due edizioni trasmesse surispettivamente nel 2001 e nel 2003.