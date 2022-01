Un giovanissimo Garrison Rochelle si esibisce ai Telegatti 1985

Correva l'anno 1985 quando, durante la cerimonia di consegna dei Telegatti condotta da Mike Bongiorno, un giovanissimo Garrison Rochelle si esibì con Brian Bullard in una coreografia ideata sulle note del successo di Micheal Jackson, "Thriller".

Nato nel 1955 in Texas, Garrison si è fatto conoscere anche con lo pseudonimo di Freddy Dani. Tra i musical più importanti in cui ha recitato e danzato è c'è sicuramente Dancin', che lo ha portato in tournée in Europa. Proprio in quell'occasione conobbe Bullard, con cui formò il duo Brian & Garrison.

In Italia è noto anche per aver ricoperto dal 2001 al 2018 il ruolo di insegnante di danza moderna all'interno della scuola televisiva "Amici" di Maria De Filippi su Canale 5.