Un anno fa moriva Gigi Proietti: rivediamolo al "Maurizio Costanzo Show" 1998

Icona del teatro e dello spettacolo italiano, Gigi Proietti è stato uno degli interpreti italiani più amati dal grande pubblico. L’attore, comico, regista, cantante e doppiatore ha debuttato nel 1963 al teatro-cabaret con "Can can degli italiani" all’Arlecchino di Roma, è approdato al cinema all’età di 14 anni come comparsa nel film "Il Nostro Campione" diretto da Vittorio Duse, ma il primo vero ruolo è del 1966 con "Le Piacevoli Notti" - punto di partenza per una carriera votata al successo.

Proietti ha debuttato anche in tv nel 1983 come presentatore di "Fantastico 4", ma è negli anni '90 con la fiction "Il Maresciallo Rocca", in cui l’attore interpreta un ufficiale dei Carabinieri, che per Proietti arriva il grande successo televisivo.

A un anno dalla sua scomparsa lo rivediamo cantare "That's amore" al "Maurizio Costanzo Show" del 1998.