Ugo Dighero nei panni di Sandro fa il cruciverba a "Mai dire Gol" 1998

Hai detto Sandro? Il personaggio ispido e facile alla polemica, interpretato da Ugo Dighero, era una presenza fissa del programma "Mai dire Gol", condotto nel 1998 da Alessia Marcuzzi ed Ellen Hidding. La gag del cruciverba parte con le due presentatrici parlano di loro in olandese, la lingua madre della Hidding, suscitando l'ironia della Gialappa's Band scettici sulle conoscenze linguistiche della Marcuzzi. Ed ecco che Sandro appare in tutta fretta con in mano un giornalino delle parole crociate. "Senti signor cultura, visto che sei così bravo, aiutami: abbaia ed è di quattro lettere". Alla risposta scontata "Cane", il simpatico Sandro sembra incredulo ma per orgoglio rilancia con altri questi di enigmistica.

Non solo Sandro, Ugo Dighero ha interpretato molti personaggi negli anni di "Mai dire Gol", da solo o in coppia con Maurizio Crozza. Tra questi Edilio De Blasi che vuole riequilibrare l'abbondante presenza di corpi nudi femminili sui giornali e in tv. Rivediamo il video della gag di Sandro alle prese con il complicato cruciverba.