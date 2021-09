Trentaquattro anni fa gli Europe si esibivano al "Festivalbar" con "The Final Countdown"

"The Final Countdown" è un singolo del gruppo musicale svedese Europe, pubblicato il 10 febbraio 1986 come primo estratto dall'album omonimo, una delle performance più memorabili del pezzo avvenne a Stoccolma il 31 dicembre 1999, come parte delle celebrazioni di fine Millennio.

Il brano, scritto interamente dal cantante Joey Tempest, raggiunse il primo posto in 25 Paesi, incluso il Regno Unito. In Italia rimase ben per nove settimane consecutive al primo posto in classifica, risultando il secondo singolo più venduto dell'anno 1987.

La canzone è stata regolarmente eseguita in ogni concerto degli Europe sin dal suo debutto dal vivo nella prima data del "Final Countdown Tour" nell'aprile 1986 ed è stata reinterpretata da vari artisti.

A 34 anni dalla loro esibizione al Festivalbar, rivediamola cantata dagli Europe.