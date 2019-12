Tredici anni fa ci lasciava Marcello Mastroianni, rivediamolo sul palco dei Telegatti

Marcello Mastroianni ha segnato la storia del cinema italiano interpretando ruoli indimenticabili. Il suo debutto al cinema risale al 1948 con “I miserabili” a cui segue la collaborazione con Luchino Visconti che gli offre il suo primo ruolo importante in “Rosalinda o Come vi piaccia”. L’incontro con Federico Fellini segna per sempre il suo percorso artistico: è proprio nei film del grande regista che Mastroianni conquisterà l’amore del pubblico, come ne “La dolce vita” e “8 ½”. Nella sua lunga carriera il tre volte candidato all’Oscar, è riuscito a conquistare due Golden Globe, due Premi BAFTA, otto David di Donatello, otto Nastri d'argento, cinque Globi d'oro e un Ciak d'oro. Il suo successo è così inarrestabile che il “Time” lo definisce nel 1962 il divo straniero più popolare negli Stati Uniti. Dopo aver scoperto di avere un tumore al pancreas, affida proprio ad una pellicola “Marcello Mastroianni - Mi ricordo, sì, io mi ricordo” quello che è considerato il suo testamento spirituale con una lunga auto-confessione. Muore il 19 dicembre 1996 nel suo appartamento a Parigi, accudito dalla figlia minore Chiara. Lo rivediamo sul palco dei Telegatti 1994 insieme a Sophia Loren.