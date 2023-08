Morto Toto Cutugno, rivediamo la sua esibizione a Popcorn 1981 con "Il tempo se ne va"

Dalla carriera come artista a quella altrettanto importante e di successo come autore, Toto Cutugno lascia un vuoto immenso nella musica italiana. Il cantautore, che a luglio aveva compiuto 80 anni, si è spento il 22 agosto all'ospedale San Raffaele di Milano, dopo una lunga lotta con la malattia che, come riportato dal suo manager Danilo Mancuso, era peggiorata negli ultimi mesi.

Nato nel 1943 a Fosdinovo, in provincia di Massa-Carrara, Toto Cutugno si era avvicinato alla musica ancora giovanissimo, proponendosi prima in vari gruppi e poi avviando la carriera da solista che lo avrebbe consacrato negli anni Ottanta. Ben quindici partecipazioni al Festival di Sanremo, la conferma con numerose hit, da "L'Italiano" che ancora oggi è il simbolo del Belpaese in tutto il mondo ad altri famose hit come "Solo noi", "Emozioni", fino a "Insieme: 1992", con cui vantava l'ultima vittoria italiana all'Eurovision Song Contest prima dei Maneskin nel 2021.

Ma Cutugno ha saputo affermarsi con successo anche come nei panni di conduttore e come autore per altri artisti, del livello di Peppino Di Capri, Fiordaliso, Franco Califano e Fausto Leali. Nel 1981 si presentò a "Popcorn" con la sua versione de "Il tempo se ne va", uno dei numerosi brani scritti per Adriano Celentano.