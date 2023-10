"The Colour inside" dei Ti.Pi.Cal. a "Festivalbar" 1995

Vi ricordate i Ti.Pi.Cal. a "Festivalbar"? Era il 1995 quando il gruppo musicale dance italiano cantava il singolo "The Colour inside". Originari di Gela, Sicilia, si sono formati nel 1993 ed hanno ottenuto un gran successo negli anni 90. Il nome del gruppo prende origine dalle iniziali dei cognomi dei tre membri, i deejay siciliani: Daniele Tignino, Riccardo Piparo e Vincenzo Callea.

"The Colour Inside" arriva a essere tra i singoli più venduti in Italia restando in vetta per dieci settimane consecutive, risultando il secondo singolo più venduto del 1995. Nel 1999 il gruppo si sciolse per poi riunirsi nel 2001 col cantante Josh Colow per il brano "Is This The Love" e nel 2006 per "What I Like".