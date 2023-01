The Jackson 5 cantano "Nothin" ai "Telegatti" 1989

Gli ex The Jackson 5 si esibiscono con un brano dall'album "2300 Jackson Street"

Vi ricordate l'esibizione dei The Jackson 5 ai Telegatti? Nel 1989 il gruppo musicale statunitense, formatosi negli anni Sessanta a Gary, e composto inizialmente dai cinque fratelli Jackie, Tito, Jermaine, Michael e Marlon Jackson, membri della famiglia Jackson, si è esibito sul palco del Gran Premio Internazionale dello Spettacolo.

I The Jackson 5 hanno venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo portando nove successi al n.1 delle classifiche americane e 14 canzoni nella top ten. Candidati tre volte ai Grammy Award, tre delle loro canzoni furono inserite nella Grammy Hall of Fame.