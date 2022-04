Il Telegatto a Patrick Duffy di Dallas nel 1985

Patrick Duffy

attore americano

soap opera della CBS

Bobby Ewing

Duffy

è unampiamente conosciuto per il suo ruolo nellain prima serata "Dallas" (andata in onda in America il 2 aprile 1978) nei panni di, il figlio più giovane di Miss Ellie e il fratello più simpatico di J.R Ewing. È anche riconosciuto per il ruolo di Frank Lambert nella sitcom della ABC "Step by Step", "The Bold and the Beautiful" come Stephen Logan.è stato visto per l'ultima volta nel film TV "La cura di Natale", in cui ha interpretato il ruolo del medico in pensione, Bruce Turner.

Nel 2012, Duffy e la sua co-protagonista di "Dallas"

Linda Gray

Larry Hagman

Brenda Strong

Telegatti 1985

si sono riuniti per un riavvio dello spettacolo. In quest'ultima versione di "Dallas", il personaggio di Duffy, Ewing, era sposato con una nuova moglie interpretata dae un figlio interpretato da Jesse Metcalfe. La sua rivalità tra fratelli con il malvagio fratello J.R., interpretato da Larry Hagman, è continuata anche in questo spettacolo. Tragicamente, pochi mesi dopo che il nuovo spettacolo è andato in scena, Larry Hagman è morto di cancro. Rivediamo l’attore americano ai