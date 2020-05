Tanti auguri Vittorio Sgarbi: ecco il meglio delle sue liti in tv

Buon compleanno Vittorio Sgarbi: il fumantino critico d'arte compie 68 anni. Primo dei due figli dei farmacisti Giuseppe Sgarbi e Rina Cavallini, il suo nome di battesimo è Vittorio Umberto Antonio Maria.

Dopo gli studi, inizia la sua carriera da critico d'arte e parallelamente quella politica in cui viene eletto in Parlamento. Inoltre è stato sindaco di San Severino Marche, di Salemi e attualmente è il primo cittadino di Sutri, in provincia di Viterbo.

In occasione del suo compleanno rivediamo, in questo video, una carrellata delle sue storiche sfruriate in diretta televisiva che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico: dalle liti con Mike Bongiorno e D'Agostino alle ultime uscite.