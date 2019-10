Sting compie 68 anni: eccolo ai "Telegatti" nel 1988

Sting spegne 68 candeline. Il cantante di origini inglesi è nato a Wallsend il 2 ottobre del 1951. Nel 1988 si esibi sul palco dei "Telegatti" con "Fragile".

Gordon Matthew Sumner, in arte Sting, ha iniziato la sua carriera fondando un gruppo jazz: i The Phoenix Jazzplayers. Ha suonato in diverse band fino ad arrivare ai The Police. E' da lì che Sting ha raggiunto, con il suo gruppo, il successo internazionale. Tra i brani più popolari ricordiamo "Every Breath You Take", "Message in a Bottle" e "Walking on the Moon". Nel 1986 Sting, però, ha deciso di intraprendere la carriera da solista che tuttora va avanti con grandi successi.