Le hit degli Oasis riviste da Stefano Nosei a "Zelig - Facciamo Cabaret" 1997

Vi ricordate Stefano Nosei a "Zelig - Facciamo Cabaret"? Nel 1997 il comico si esibiva con la fedele chitarra al seguito, rivisitando, di volta in volta, le più belle canzoni italiane e straniere della storia della musica.

Nel video in alto, in particolare, in cabarettista propone una curiosa versione in italiano di uno dei più grandi successi degli Oasis: "Wonderwall", uscito nell'ottobre 1995.

"Adesso ho due cocomeri giganti, si fermano passando anche i passanti", intonava Nosei, dopo aver raccontato di un incontro a Londra con una ragazza particolarmente piatta. "Le vedi? Le tette stanno sempre in piedi. Le reggerà il mio wonderbra".