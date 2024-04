Stefano Nosei e la storia di Materazzi a "Zelig" 2007

Il comico riscrive i testi di alcune delle più celebri canzoni italiane per ripercorrere i momenti salienti della carriera del calciatore

Vi ricordate la storia di Marco Materazzi a "Zelig" 2007? A raccontarla - o meglio, a cantarla - era Stefano Nosei, che riscrive i testi di alcune delle più celebri canzoni italiane per ripercorrere i momenti salienti della carriera del calciatore.

"Una testata fa male, quando Zidane te la suona. Sento Gattuso ringhiare, sei più terrone di me", intona il comico e musicista, facendo riferimento all'episodio avvenuto ai Mondiali 2006.

"Rino, non aver paura, di tirare un calcio di rigore, non è mica dalle origini popolari che si giudica un giocatore", continuava Nosei, sulla base de "La leva calcistica della classe '68" di Francesco De Gregori. "Un giocatore lo vedi dall'ingaggio, dalla cultura presa in pizzeria... oppure al Cepu".