Il mimo Simone Barbato a "Zelig Off" 2010

Senza l'aiuto di parole o suoni ma solo con indosso una tuta aderente nera, Barbato stupisce il pubblico del programma comico con le imitazioni di una serie di animali o creature immaginarie come la libellula o il piccione, ma anche utensili. Per esempio, nel filmato qui in alto, Barbato imita il "pirulino della bomboletta spray" o il cavatappi. Tra gli strumenti musicali, invece, c'è l'imitazione del pianoforte a coda.