Simone Barbato mima gli animali a "Zelig" 2010

Nel cast di "Zelig" per due edizioni, nel 2011 Simone Barbato entra come personaggio del Minimondo di "Avanti un altro", il popolare game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis insieme a Luca Laurenti. Qui ha il compito di far indovinare attraverso l'arte del mimo la risposta esatta ai concorrenti. Nel 2018 parte alla volta dell'Honduras per l'"Isola dei famosi", il reality show di Canale 5 condotto quell'anno da Alessia Marcuzzi affiancata da Stefano De Martino. Sulle spiagge di Cayos Cochinos Barbato resiste per nove settimane mentre a vincere fu Nino Formica del duo Gaspare e Zuzzurro. Rivediamo il mimo Simone Barbato imitare gli animali sul palco di "Zelig" nel 2010.