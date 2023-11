Serena Grandi debutta come cantante a "Pentatlon" 1987

In tanti la ricordano come attrice ma non tutti forse sanno Serena Grandi ha debuttato anche come cantante. Ospite nel 1987 a "Pentatlon", gioco a premi di Canale 5 condotto per due edizioni da Mike Bongiorno, l'artista bolognese ripercorre le tappe della sua carriera che l'ha portata a diventare tra le icone del cinema erotico italiano degli anni Ottanta protagonista di pellicole di Tinto Brass come "Miranda" o "La signora della notte". Nel film di quell'anno "Le foto di Gioia" diretto da Lamberto Bava l'attrice recitava alcuni versi sulle note della colonna sonora.

Dopo averla presentata Mike Bongiorno accompagna Serena Grandi al centro dello studio dove il compositore Simon Boswell li attende seduto al pianoforte. Il conduttore chiede incuriosito il titolo della canzone "Rain climax" che però nell'accezione del film assume un doppio senso così come anche le parole del brano stesso. Oltre al cinema l'attrice bolognese ha partecipato ad alcuni programmi televisivi come la seconda edizione di "Grande Fratello Vip". Rivediamo l'esordio canoro di Serena Grandi all'interno del quiz "Pentatlon" nel 1987.