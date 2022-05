Scialpi canta "Baciami" a "Non è la Rai" 1994

Presentato da una giovanissima

Ambra Angiolini

Giovanni Scialpi

59 anni

situazione di estrema indigenza

, Scialpi all’anagrafe, canta sul palco di "Non è la Rai" il suo singolo "Baciami". Tramite il singolo, che parla appunto dell'atto del baciare, il cantante pone l'attenzione su un gesto per lui sottovalutato. Il cantautore, oggi, ha avuto un incredibile successo nel corso degli anni 80 e 90. Nel 2021, dopo aver investito tutti i suoi risparmi nell'ultimo singolo prodotto, "Let It Snow", il cantante aveva ammesso in una intervista a "Rolling Stone" di trovarsi in una, e di essere anche disposto a fare il cameriere o qualsiasi altra cosa gli venisse proposta.

Leggi Anche Buon compleanno Roby Facchinetti: rivediamolo ai Telegatti nel 1985

Separato dal manager

Roberto Blasi

Scialpi o Scialpy

Pechino Express

pari diritti delle coppie gay

dal 2015,fu il primo artista italiano a sposare un altro uomo (negli Stati Uniti). Con l'ex marito, il cantante aveva partecipato a "" formando il due battezzato "I Compagni" e diventando, in questa circostanza, simbolo della lotta deiin Italia.