"Scherzi a parte" nasceva 29 anni fa: ecco il primo scherzo a Giorgio Faletti

Fu Giorgio Faletti la prima vittima illustre di "Scherzi a Parte". Era il 9 febbraio 1992 quando debuttava in tv, in prima serata su Italia Uno, il celebre programma televisivo che Mediaset avrebbe poi riproposto negli anni in ben 14 edizioni, l'ultima nel 2018.

La trasmissione all'epoca era condotta da Teo Teocoli e Gene Gnocchi e lo scherzo organizzato ai danni dell'attore e scrittore piemontese si svolgeva a bordo di un taxi. La corsa del compianto Faletti si trasformò presto in un incubo: il finto tassista, dopo una maledizione ricevuta da una mendicante per strada, iniziò a guidare in maniera spericolata compiendo testacoda e arrivando a viaggiare addirittura su due ruote. Per ricordare la prima puntata del programma riviviamo quell'indimenticabile scherzo.