Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 63 anni: ricordiamolo ai Telegatti 1990

Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto oggi 63 anni. Il noto conduttore, nato a Roma il 5 febbraio 1958, è scomparso improvvisamente il 26 marzo 2018 tra la commozione di tutto il mondo dello spettacolo italiano. Presentatore televisivo di quiz e programmi di varietà, Frizzi è stato anche una storica voce per la radio italia, nonché doppiatore (fu lui a doppiare il personaggio di Woody in "Toy Story"), e cantante, come in questa esibizione del 1990.

Nella serata di gala dei "Telegatti" del 1990 condotta da Corrado, Frizzi aveva cantato insieme al piccolo protagonista di "Nuovo Cinema Paradiso", Totò Cascio, la canzone "L'Orso": un brano contro la violenza degli stadi, proprio alla vigilia del Mondiale italiano.