Samuele Bersani canta a "Non è la Rai" 1994 "Freak"

Il debutto in televisione di Samuele Bersani? È avvenuto nel 1994, nella trasmissione "Non è la Rai", condotta quell'anno da una giovanissima Ambra Angiolini.

Come si nota nel video in alto, la presentatrice introduce l'esibizione del cantautore, con il brano "Freak", rivolgendosi direttamente alle ragazze del programma di Gianni Boncompagni (oltre che al pubblico, ovviamente), sottolineando che la loro presenza porterà fortuna al musicista.

"Freak", "strano" in inglese, è il primo singolo estratto dell'omonimo album e - a differenza di quel che può suggerire il titolo - è in italiano. Nel relativo videoclip, girato a Goa in India, il cantante di Rimini si sposta per il Paese cercando di vendere la piadina romagnola.