"Sally", riviviamo lo straordinario duetto di Vasco Rossi e Fiorella Mannoia

Selezionare i brani più iconici della straordinaria carriera di

Vasco Rossi

"Sally"

"Nessun pericolo... per te"

Zocca

è impresa assai ardua, mamerita sicuramente un posto di rilievo per le emozioni che continua a regalare agli ascoltatori nonostante il passare degli anni. Contenuta nell'undicesimo album in studio, datato 1996, la canzone fu scritta di getto dall'artista didurante una vacanza a Saint-Tropez, quando si ritirò su una barca dopo aver trascorso la serata in un locale affollato da bellissime donne.

Dietro al pretesto di una donna che rivive gli errori e le sofferenze del suo passato, Sally raccoglie molte inquietudini vissute dallo stesso Vasco Rossi, per poi trovare nella fase conclusiva del brano la forza necessaria ad andare avanti. A due anni dalla pubblicazione, "Sally" viene riproposta da Vasco Rossi a

"Vota la Voce"

Fiorella Mannoia

"Certe piccole voci"

insieme a, che ne realizzerà poi una cover contenuta nell'album. Riviviamo dunque l'esibizione dei due artisti, presentati sul palco da Pippo Baudo e Maria Grazia Cucinotta.