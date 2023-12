I Roxette cantano "Dressed for Success" a "Festivalbar" 1989

"È il momento di darsi un pò di rossetto", così nel 1989 Gerry Scotti presentava I Roxette sul palco di "Festivalbar", la kermesse musicale dell'estate di Italia 1 condotta in quell'edizione insieme a Susanna Messaggio. Per il duo rock svedese formato da Pete Gessle e Marie Fredriksson fu l'occasione di presentare "Dressed for Success", singolo estratto dal loro secondo album "Look Sharp!".

A trionfare in quell'edizione di "Festivalbar" sarà Raf con "Ti pretendo" ma la band, nata 3 anni prima, si fece notare anche tra il pubblico italiano. Capelli biondo platino, look rocker e voce energica, in una piazza gremita Fredriksson si scatenava nell'interpretazione guidata dalle note della chitarra di Gessle. Uno stile che li ha resi tra i gruppi più famosi di Svezia fino al loro scioglimento, nel 2017.

Oltre al successo con I Roxette, Marie Fredriksson ha affiancato una lunga carriera da solista che non si è mai interrotta nemmeno quando nel 2002 è iniziata per lei la battaglia contro un tumore al cervello. L'artista svedese si è spenta a 61 anni il 9 dicembre del 2019.

Rivediamo l'esibizione dei Roxette sul palco di "Festivalbar" nel 1989.