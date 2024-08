Da Roger Moore a Isabella Ferrari e Nino Manfredi, tutti gli ospiti dei "Telegatti" 1987

Quell'annata vide la Rai sollevare 7 statuette, al pari delle reti Fininvest. Questi i vincitori di quell'edizione. Personaggio Femminile dell'anno fu Enrica Bonaccorti, mentre il premio al maschile andò a Pippo Baudo. Il miglior varietà fu vinto da "Drive In", mentre il premio per il miglior talk show andò a Domenica in. A "Quark" il premio per la miglior trasmissione di scienza e cultura, a "Bim Bum Bam" quello della miglior trasmissione per ragazzi. Mentre il premio per il miglior quiz andò a "Pentathlon". La serata fu preceduta da una parata di vip, ospiti per annunciare i nomi dei vincitori. Rivediamo quel Red Carpet con protatonisti del calibro di Roger Moore, Isabella Ferrari, Nino Manfredi, Jerry Carlà e Heather Parisi.