Roberto Vecchioni compie 80 anni, riascoltiamo la sua "Montecristo" a "Popcorn" 1981

Buon compleanno Roberto Vecchioni! In occasione della sua festa (80 anni) rivediamo il cantautore esibirsi sul palco di "Popcorn" nel 1981 con il brano "Montecristo" nella cui base si possono sentire anche le voci di Antonello Venditti ed Eugenio Finardi. Nato a Carate Brianza da genitori napoletani, si laurea in lettere antiche presso l'Università Cattolica di Milano dove resterà ancora per due anni come assistente di "Storia delle religioni".

La sua attività nel mondo musicale inizia negli anni 60, quando Roberto Vecchioni comincia a scrivere canzoni per artisti affermati. Nel 1971 si propone per la prima volta come interprete delle sue canzoni e incide il suo primo album "Parabola" che contiene la celebre "Luci a San Siro". È l'unico artista ad aver vinto il Premio Tenco (1983), il Festivalbar (1992), il Festival di Sanremo (2011) e il Premio Mia Martini della critica (2011). Nel 2023 oltre a continuare a esibirsi live con il tour "L'Infinito" partecipa, interpretando se stesso in una piccola parte, al film "La primavera della mia Vita" di e con Di Martino e Colapesce.