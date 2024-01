Rita Levi Montalcini ai Telegatti 1990

Presentata da Corrado, il premio Nobel per la medicina ha consegnato il ricavato della serata alla ricerca sulle malattie emato-oncologiche

Ricordate Rita Levi Montalcini ai Telegatti? Era il 1990 e, presentata da Corrado, il premio Nobel per la medicina consegnava il ricavato della serata alla ricerca sulle malattie emato-oncologiche.

Nata il 22 aprile 1909 a Torino, in Italia, e cresciuta in una famiglia di intellettuali, la studiosa ha mostrato fin da giovane un notevole interesse per la scienza.

Nel 1947, in collaborazione con Stanley Cohen, ha scoperto il fattore di crescita nervosa, che ha avuto un impatto significativo sulla comprensione dello sviluppo e della plasticità del sistema nervoso, per cui ha ottenuto il riconoscimento del Nobel. Nel corso della sua carriera, Levi Montalcini ha svolto attività accademiche, contribuendo notevolmente alla ricerca scientifica e diventando un esempio ispiratore per molte donne che aspirano a una carriera nella scienza.

Scomparsa il 30 dicembre 2012, è considerata una delle scienziate italiane più illustri del XX secolo.