Ricordate "Studiare in jeans", la sigla dei Ragazzi della 3C?

Chi era adolescente a fine anni Ottanta non può, certo, essersela dimenticata. "Studiare in jeans c'est plus facile!" è una delle frasi iniziali delle diverse sigle di questa serie divertente, andata in replica negli anni '90. Un programma molto innovativo per la televisione di quel periodo dal successo inaspettato. È uno dei telefilm italiani che è stato replicato più volte sulle reti Mediaset.

La serie tv raccontava le vicende di una classe dell'immaginario liceo "Giacomo Leopardi" di Roma. Oltre ai componenti della classe, la serie era popolata da altri personaggi di contorno, in particolare da un paio di professori, dai genitori di alcuni alunni, dal barista nel cui locale i ragazzi si ritrovano, dal cartolaio di fiducia e dagli studenti della sezione F con cui i ragazzi della 3C erano in competizione.

La serie è durata tre stagioni, per un totale di 33 episodi, trasmessi dal 1987 al 1989 su Italia 1.