Ricky Martin compie 50 anni, rivediamolo a "Festivalbar" 1998

Buon compleanno Ricky Martin. Il re del pop latino, nato a San Juan in Portorico il 24 dicembre 1971, compie 50 anni. Cantante ma anche attore e personaggio televisivo, è stato l'idolo di una generazione, amato da uno stuolo di ammiratrici e ammiratori sin dai primi successi arrivati all'inizio degli anni Novanta.

Memorabili le sue prime apparizioni a cui hanno fatto seguito successi ballati e cantati in tutto il mondo la hit "Maria", "La Copa de la Vida", "She Bangs" e "La bomba". Quest'ultimo presentato in Italia nel 1998 sul palco del "Festivalbar". Per celebrare il suo compleanno rivediamo proprio quella sua esibizione.