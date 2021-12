Quella volta che Morricone fu chiamato da Kubrick: riascoltiamolo a "Superclassifica Show"

Era il 6 luglio 2020 quando, a 91 anni, Ennio Morricone se ne andava in una clinica romana per le conseguenze di una caduta. Compositore e direttore di orchestra, nella sua lunga carriera, segnata dal sodalizio artistico con Sergio Leone, ha dato vita ad alcune delle più belle colonne sonore della storia del cinema, che gli sono valse numerosi riconoscimenti, tra cui due Premi Oscar.

In un'intervista del 1993 a "Superclassifica Show", il compositore spiegava come nasceva una colonna sonora per il cinema: "Prima devo avere una reazione a quello che vedo, poi inizio a pensare a cosa proporre al regista quindi discutiamo", diceva Morricone a Maurizio Seymandi, arrivando a raccontare anche di quella volta che lo chiamò Stanley Kubrick. "Avrei dovuto fare Arancia Meccanica, eravamo già d'accordo su tutto, ma per ragioni di lavoro ho dovuto rinunciare".