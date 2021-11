Quella volta che Giampiero Galeazzi inviò ai "Telegatti" un messaggio d'amore per Mara Venier

"Certamente lo avrai capito dai miei occhi, dal mio sguardo, dalle mie lunghe telefonate. Mara te lo voglio dire mi sono innamorato... mica de te, di tua figlia Elisabetta". Così Giampiero Galeazzi ai "Telegatti" in un video messaggio dedicato a Mara Venier che in quell'anno, il 1995, era alla conduzione del Gran Premio Internazionale dello Spettacolo. La gag annunciata da Alberto Castagna, tra l'altro premiato in quell'occasione, era appunto uno scherzo ideato per la conduttrice. "Ci sono volute 36 puntate di Domenica In per rivelarmi di essere innamorato di mia figlia", replica divertita Venier.

Il giornalista sportivo scomparso il 12 novembre, ex canottiere e volto televisivo Rai, per anni ha lavorato al fianco di Mara Venier. Tra i due, oltre al lungo rapporto lavorativo, c'era anche una grande amicizia.

Galeazzi combatteva da tempo contro una grave forma di diabete. Per anni ha prestato la sua voce alle telecronache di grandissime imprese sportive, soprattutto alle Olimpiadi.