Quella volta che Charles Aznavour fu ospite di "Grand Hotel"

Charles Aznavour, cantante famosissimo in tutto il mondo, considerato uno dei più influenti musicisti di tutti i tempi e icona della cultura francese e di quella armena, era una persona capace di mettersi in gioco e di non prendersi troppo sul serio.

Lo ha dimostrato in più di una occasione nel corso della sua lunghissima carriera sia in patria che in Italia, dove prese anche parte a uno sketch per la trasmissione “Grand Hotel”, un programma televisivo ambientato in un ipotetico albergo di lusso.

La trasmissione proponeva una continua carrellata di siparietti comici interpretati dai vari personaggi che affollavano l'hotel, con alcuni ospiti fissi e altri di passaggio. Tra i protagonisti c’era anche Carmen Russo. Rivediamo lo sketch in cui Charles Aznavour si prestava a farsi fare una manicure dalla showgirl.