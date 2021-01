Quando Manuela Arcuri si raccontava a "Fuego" nel 1999

"La mia prima esperienza nel cinema l'ho fatta a 17 anni, con "I buchi neri" di Pappi Corsicato". Iniziava così l'intervista rilasciata nel 1999 a "Fuego" da una giovane Manuela Arcuri, la modella e attrice di Anagni che oggi spegne 44 candeline.

Nel programma di Italia 1 la Arcuri aveva presentato "Bagnomaria", pellicola firmata da Giorgio Panariello in cui vestiva i panni di una bombolonaia. "Di me mi piace tanto la mia bocca, perché le labbra carnose credo siano uno dei simboli della sensualità - commentava senza però tralasciare anche qualche "difetto" da rivedere - cambierei forse il colore degli occhi, ho un debole per quelli chiari, trasparenti. Qualche chiletto in meno e va bene, sarebbe perfetto".