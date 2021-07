"Chi ha ucciso Laura Palmer?". All'inizio degli anni Novanta gli appassionati di serie televisive se lo domandavano tutti quanti, contribuendo a far diventare "I segreti di Twin Peaks" di David Lynch e Mark Frost un vero e proprio cult.

Vincitore di diversi riconoscimenti, tra cui tre Golden Globes e due Emmy, nel 1991 il telefilm si portò a casa anche il Telegatto. "La cosa divertente è che se Laura Palmer non fosse morta, nessuno si sarebbe occupato di lei", ha commentato in quell'occasione Sheryl Lee, l'attrice che la interpretava. "In effetti, se non fosse morta, non ci sarebbe stato nessun corpo e lo sceriffo non avrebbe avuto niente su cui investigare", le ha fatto eco Michael Ontkean, che nella serie prestava il volto a Harry S. Truman.