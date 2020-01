Quando Simoncelli fu ospite di "Scherzi a Parte"

Correva l'anno 2009 quando Marco Simoncelli era ospite di "Scherzi a parte" insieme a Barbara d'Urso, Belen Rodriguez e Claudio Amendola. Il campione delle due ruote, che oggi avrebbe compiuto 33 anni, aveva partecipato a una versione particolare del gioco del telefono senza fili insieme ad altri campioni dello sport italiano come Fabio Quagliarella e Amauri.

Nella gag, tutta la simpatia del "Sic", che scherza con i suoi "colleghi" sportivi anche a causa della sua folta capigliatura che rendeva più difficile la comunicazione del messaggio...

Il pilota emiliano è scomparso il 23 ottobre 2011 in seguito a un tragico incidente sulla pista di Sepang, in Malesia, mentre si stava correndo una delle tappe del Motomondiale. Eppure, a distanza di diversi anni. nel cuore degli amanti delle due ruote e non sono è ancora evidente il suo modo di vivere lo sport e soprattutto la sua bontà d'animo.