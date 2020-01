Quando Fiorello si scatenò sul palco di "Non è la Rai"

Correva l'anno 1994 quando un giovane Rosario Fiorello si raccontava nel salotto di "Non è la Rai", lo storico programma ideato da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo. In quel periodo il timone della trasmissione era affidato ad Ambra Angiolini, che per l'occasione si lasciò andare in un ballo scatenato insieme alle altre ragazze e all'ospite della puntata.

"Qua si sono seduti proprio tutti, ho visto Costanzo, Bruno Vespa...", aveva esordito Fiorello, che proprio in quel periodo faceva cantare le piazze di tutta Italia grazie al suo "Karaoke". E prima di darsi alla danza, gli aneddoti legati all'adolescenza: "A 15 anni vivevo in Sicilia e tentavo di studiare, facevo il liceo Scientifico e già all'epoca mi davo da fare con le prime radio private, lavorando come cameriere nei bar".