Quando Sandra e Raimondo raccontarono il passaggio dalla Rai a Canale 5

"La Rai è stata come una mamma, ma avevamo bisogno di nuovi stimoli. E poi Berlusconi è un uomo convincente". Così Sandra Mondaini, insieme a Raimondo Vianello, raccontavano nel 1990 a "Buon Compleanno Canale 5" il perché del loro addio a Viale Mazzini.

Ospiti del programma evento che celebrava i primi dieci anni della rete ammiraglia, la storica coppia comica della televisione italiana ha raccontato a Marco Columbro i motivi che li spinsero ad accettare la nuova avventura: "Non fu certo per soldi" spiegava Sandra. Come spesso capitava, però, Raimondo non sembrava esser d'accordo provocando l'esilarante reazione del pubblico in studio.