Bruno Arena compie 63 anni: eccolo nel 1995 a “La sai l'ultima?”

Classe 1957, Bruno Arena festeggia oggi 63 anni. Il comico raggiunge il successo insieme a Max Cavallari con i “Fichi d’India” ma prima di intraprendere la carriera televisiva era un insegnante di educazione fisica. Nel 1984 però è coinvolto in un incidente automobilistico che gli causa la parziale perdita della vista da un occhio.

L’incontro che gli cambierà la vita risale al 1988 quando conosce Max Cavallari. I due creano i “Fichi d’India” con cui esordiscono prima in radio e poi in televisione nella prima edizione di “Zelig”. I comici vengono subito amati dal pubblico e raggiungono in poco tempo un immenso successo.

Il 17 gennaio 2013 Bruno Arena è ricoverato d’urgenza in ospedale a causa della rottura di un aneurisma che gli ha causato un’emorragia cerebrale. Esce dal coma il 1° marzo e inizia così una lunga fase di riabilitazione.

Il suo ritorno in pubblico risale al 5 aprile 2014 quando si reca allo stadio San Siro per guardare una partita dell’Inter, squadra di cui è tifoso.

Rivediamolo nel 1995 a “La sai l’ultima?” in una delle prime performance nel Cappuccetto Rosso e il Lupo con Max Cavallari.