Quando Paolo Hendel intervistava Adriano Pappalardo a "Mai dire Gol"

Siamo a cavallo degli anno '90: Paolo Hendel, ospite fisso a "Mai dire Gol", intervista Adriano Pappalardo. In realtà l'intervista è finta: infatti, Hendel terrà la scena praticamente da solo senza concedere mai la parola al suo ospite.

Il cantante, però, riesce comunque a lanciare un'indiscrezione importante sulla sua carriera, una svolta inaspettata anche per Hendel: "Non farò più il cantante - dice l'interprete di "Ricominciamo" - ora mi dedicherò a fare l'attore".

Infatti, Adriano Pappalardo oltre che nella musica è stato apprezzato anche dietro la macchina da presa. Tra le sue apparizioni principali, figura nel ruolo di attore anche in film come: "Rimini Rimini" per il cinema, "La Piovra 4" e "Classe di ferro" per la tv.