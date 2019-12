Quando Pamela Prati si raccontava a "Target" nel 1994

"Non temo nessuno, perché non credo ci siano persone come me". Nel 1994 Pamela Prati si raccontava a "Target" parlando degli inizi della sua carriera e delle responsabilità che scaturiscono dalla fama. "Non mi sento bella, ma piacevole. Di me amo il mio corpo", la showgirl spiega il suo rapporto con la bellezza e rivela: "Da piccola ero insignificante, magrolina mi sono immedesimata spesso nel brutto anatroccolo".

Dalla Sardegna alla Capitale per cercare fortuna. Prati faceva la commessa prima di entrare a far parte del mondo dello spettacolo: "Ho un dovere verso il pubblico quello di farmi vedere sempre al meglio. Per questo motivo - conclude la showgirl - non sono contraria ai famosi ritocchini".