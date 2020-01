Quando il "Complesso Misterioso" cantava "Christmas with the yours"

Oggi ci sono Junior Cally, Liberato e Miss Keta, una volta a farla da padrone era il "Complesso Misterioso". La moda di alcuni cantanti di tener nascosta la loro identità non è dunque poi così recente. Già anni fa, infatti, come dimostrano le immagini di questo video, c'era un gruppo di artisti che si esibiva in televisione cantando dietro a una maschera.

A oggi i loro nomi sono ancora sconosciuti ma, probabilmente, dietro al "Complesso Misterioso" che cantava "Christmas with the yours" si celavano nomi molto conosciuti come quelli degli "Elio e le Storie Tese" insieme a Linus e altri dj.