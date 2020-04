Quando i Simply Red si esibirono sul palco di "Vota la voce"

Era il 1995 e sul palco di "Vota la voce" si esibivano i Simply Red. Il gruppo britannico cantò il brano che quella stagione aveva scalato le classifiche nel Regno Unito, conquistando il disco di platino: si trattava di "Fairgorund".

Quell'anno, il 19 settembre 1995, andava in scena la 23esima edizione del festival musicale dalla Piazza Grande di Arezzo. I conduttori furono Red Ronnie e Alba Parietti, insieme alla partecipazione di Lorella Cuccarini.

Vinsero la competizione: Vasco Rossi come miglior cantante maschile; Giorgia come cantante femminile; e i Neri per caso come miglior gruppo. A Gianluca Grignani andò il premio come miglior rivelazione mentre agli 883 quello speciale. Infine Raf si aggiudicò il premio per il miglior album e i Pooh quello per la miglior turnée.