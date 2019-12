Quando i Roxette si sono esibiti in Italia nel 1989

Marie Fredriksson e Per Gessle si sono esibiti la prima volta in Italia nel 1989. Si tratta dei Roxette, il duo rock svedese che ha calcato il palco del programma musicale televisivo "Superclassifica Show", sulle note di "Listen to you heart"

La coppia ha raggiunto l'apice del successo tra gli anni Ottanta e Novanta. Tra i brani più popolari ricordiamo la colonna sonora di Pretty Woman: "It Must Have Been Love". Ma anche "Joyride" e "The Look".

La voce del duo, Marie Fredriksson è scomparsa il 9 dicembre scorso a seguito di un tumore al cervello contro il quale combatteva da oltre 17 anni.