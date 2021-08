Anno 2000: i Lunapop cantavano "50 Special" sul palco di "Vota la voce" 

"I cinque ragazzi più famosi d'Italia". Marco Columbro, conduttore di "Volta la voce", presenta così i Lunapop, la band bolognese cha ha spopolato dal 1999 al 2002, quando poco dopo Cesare Cremonini scelse la strada da solista. La loro canzone "50 special" divenne in breve tempo prima tormentone estivo, poi classico del pop italiano.

Estratto dal loro album ...Squérez? esce in maggio e in due mesi sale in top ten. Creminini disse di aver scritto la canzone poco prima dell'esame di maturità. Resta per un anno intero in classifica. Il successo fu tale che la band scelse di girare due video: a quello iniziale ne seguì un secondo, più elaborato.