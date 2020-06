Quando Donatella Rettore cantava "Kamikaze Rock'n'Roll Suicide" sul palco di "Superclassifica Show"

Correvano gli anni '80 quando una provocatoria Donatella Rettore si esibiva sul palco di "Popcorn". Con un look metà alieno e metà giapponese, l'artista veneta cantò a "Superclassifica Show" "Kamikaze Rock'n'Roll Suicide", uno dei brani diventato poi un cult della sua discografia. Ispirato alla cultura asiatica antica e moderna e incentrato sulla pratica del suicidio d'onore, la canzone raggiunse i tre milioni di copie in Europa e in Giappone.



Nata a Castelfranco Veneto, l'8 luglio del 1953, la cantante negli ultimi tempi ha avuto dei problemi di salute. Due anni fa l'artista annunciava di essere affetta da una malattia respiratoria con cui convive, mentre di recente ha dichiarato di star combattendo con un cancro.